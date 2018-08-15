Cocu maça gelmeyen 2 futbolcunun biletini kesti!

Fenerbahçe'de tüm futbolcular Benfica maçının ardından taraftarı selamlarken, iki futbolcunun yokluğu dikkatlerden kaçmadı. Ozan ve Salih'in maça bile gelmedikleri ortaya çıktı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, 1-0'ın rövanşında Benfica ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda havlu atmıştı.

90 dakikanın ardından tribünleri terk etmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, takımı yanlarına çağırmış, Başkan Ali Koç'un devreye girmesiyle futbolcular tribünleri selamlamıştı.

MAÇA BİLE GELMEDİLER



Kadroda olan ve yer almayan futbolcular, taraftarı alkışlarken, bu anlamlı karenin içinde Ozan Tufan ve Salih Uçan'ın yer almaması dikkat çekti.

İki oyuncunun Fenerbahçe için büyük önem taşıyan maça gelmemeleri, sarı-lacivertli kulüple bağlarını kopardığı yorumlarına neden oldu.

Teknik direktör Cocu'nun kadroda düşünmediği iki ismin ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: spor