Cocu: "Kadıköy'de taraftar arkamızda olacak"

Cocu, 1-0 yenildikleri maçın ardından Kadıköy'ün önemine değindi. Cocu, "İkinci maç için umutları taşıyabileceğimiz bir skor. Kadıköy'de taraftar arkamızda olacak" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda, Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı ve 1-0 yenildiği ilk maçın ardından sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Phillip Cocu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam şöyle konuştu:

"İLK YARI ÇOK İYİ BİR OYUN OYNADIK"



Bu statta oynamanın kolay olmadığını söyleyen Cocu, "Maçın ilk yarısında çok iyi bir oyun oynadık, kompakt olmayı başardık. Benfica'yı baskı altına alabileceğimiz doğru anları bekledik ve bu anları yakaladık. Toplu oyun anlamında güçlü bir rakip vardı karşımızda. İlk yarıdan dolayı mutluyum. İkinci yarıda ise iyi savunma yaptık ama top bizdeyken çok sayıda top kaybettik. Top bizdeyken çok top kaybetmemiz, hücuma çıkmamızı, rakip ceza sahasında üretken olmamızı zorlaştırdı. Kendi sahamızdaki maçta bu durumu düzeltmeliyiz iyi bir skor alabilmek için" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR ARKAMIZDA OLACAK"



"Skor kötü değil. Sonuç olarak yenilgi. İkinci maç için umutları taşıyabileceğimiz bir skor. İkinci maçta seyirci arkamızda olacak. İlk yarıda iyi işler yaptık. İkinci yarıda sadece defansif anlamda iyi işler yaptık. Top kayıpları yaptık. Böyle olunca rakip bizi kalemizi itmeye başladı."

"SAHAMIZA ÇOK KÖTÜ BİR SKORLA GİTMİYORUZ"



Ayew ve Soldado'nun sakatlık durumları ve antrenman eksikliği ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Hollandalı teknik adam, bu oyuncuların rövanş maçında sahada olup olmayacağıyla ilgili olarak, "Bu, salı günü belirleyeceğimiz bir durum. Bu iki oyuncunun toparlanmış haliyle, daha fazla seçenek olacak elimizde. Ofansif olarak bugün elimizdeki hücumcuları kullanmak zorundaydık, onlar bir seçenek daha üretecek. Çok pozisyon üretmek bu statta kolay değil. İlk yarıda daha üretkendik, ikinci yarıda daha fazla savunmadaydık. İkinci maç kendi sahamızda ve kendi sahamıza çok kötü bir skorla gitmiyoruz" dedi.