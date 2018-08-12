Cocu Bursaspor maçını yorumladı

Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından Cocu bu maç hakkında yorumlarda bulundu. Cocu ayrıca şampiyon olup, dördüncü yıldızı takmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı teknik adam, maça çok istekli başladıklarını dile getirerek, "Taraftarlarımıza neler yapabileceğimizi gösterme konusunda fazlasıyla istekliydik, bu da oyunun ilk kısmında çok hata yapmamıza neden oldu. Duran toptan da gol gördük kalemizde. Bu golden sonra oyuncularım sahada kendilerini daha özgür hissediyorlardı. Zaten oyunumuzu oynamaya mecburduk. Ayağa kalkmayı, geriye dönmeyi başardık. İki gol attık. Bizim için güzel olmayan tek şey var, üçüncü golü atamamak." ifadelerini kullandı.

ELİF ELMAS AÇIKLAMASI

Phillip Cocu, maçta sonradan oyuna dahil ettiği genç futbolcu Elif Elmas'ın performansını beğendiğini anlatarak, "Elif Elmas 18 yaşında, kaliteli ve potansiyeli olan bir oyuncu. Şu ana kadar çok sayıda maç oynadı. Hazırlık maçlarında oynadı. Ona salı günü ihtiyacımız var. Bu akşam başka oyuncuları tercih ettik. Bu akşam Barış Alıcı iyi bir performans sergiledi. O da genç bir oyuncu. Takım içinde dengeleri sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

''TARAFTARI MUTLU ETMEK İÇN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ''

Hollandalı teknik adam, şampiyonluk ve dördüncü yıldız hedefleriyle ilgili bir soruyu, "Futbolu zaten kazanmak için oynarsınız. Şampiyon olabilmek için birinci günden son güne kadar tüm mücadelemizi sergileyeceğiz. Taraftarları mutlu edebilmek için elimizden geleninin en iyisini yapacağız. Futbolda zaten bütün mesele budur. Bu birinci maçta olmaz, önümüzde bizi bekleyen uzun bir yol var. Hedefimiz bunu başarabilmek." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: Ajanslar