Cocu Bursaspor maçı için 11'i değiştiriyor!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta maçında sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. hafta maçında sahasında Bursaspor'u konuk edecek.

Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak ve yaklaşık 50 bin taraftarın olması beklenen mücadele öncesi, teknik direktör Phillip Cocu, kafasında ilk 11'i şekillendirdi.

SOLDADO, AYEW VE JOSEF 11'DE OLACAK



Cezası nedeniyle Benfica maçında yer almayan Josef de Souza, sakatlığını atlatmasına karşın riske edilmeyen Andre Ayew ve Benfica maçında sonradan oyuna dahil olan Roberto Soldado, Bursaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Bu 3 ismin 11'e dönmesiyle Mathieu Valbuena, Alper Potuk ve Nabil Dirar'ın kulübeye çekilmesi bekleniyor.