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06 Nisan 2018 11:10 | Son Güncelleme: 06 Nisan 2018 11:15

Coca-Cola, Türkiye'de 2 kat fazla şeker kullanıyor

Coca-Cola şirketi "şekere ek vergi getirme" kararının ardından İngiltere'de ürettiği Sprite ve Fanta’daki şeker miktarını 100 mililitrede 5 gramın altına indirdi. Türkiye'de ise iki kat fazla şeker kullanılıyor.

Coca-Cola, Türkiye'de 2 kat fazla şeker kullanıyor

İngiltere'de "şekere ek vergi getirme" kararı alınmasının ardından Coca-Cola, bu ülkede ürettiği Sprite'ın ve Fanta'nın şeker miktarını neredeyse yarı yarıya indirdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre İngiltere'de meşrubatların içerdiği şeker miktarına göre içecek üreticilerinden vergi alınması uygulaması 6 Nisan Cuma günü başlayacak.

İngiliz kamuoyunda ‘şeker vergisi' olarak adlandırılan yasa, 100 mililitre meşrubatın içerdiği şekerin 5 gramı aşması halinde, litre başına 18 peni vergi alınmasını öngörüyor.


Kaynak: Ajanslar

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