Coca-Cola, Türkiye'de 2 kat fazla şeker kullanıyor
Coca-Cola şirketi "şekere ek vergi getirme" kararının ardından İngiltere'de ürettiği Sprite ve Fanta’daki şeker miktarını 100 mililitrede 5 gramın altına indirdi. Türkiye'de ise iki kat fazla şeker kullanılıyor.
İngiltere'de "şekere ek vergi getirme" kararı alınmasının ardından Coca-Cola, bu ülkede ürettiği Sprite'ın ve Fanta'nın şeker miktarını neredeyse yarı yarıya indirdi.
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre İngiltere'de meşrubatların içerdiği şeker miktarına göre içecek üreticilerinden vergi alınması uygulaması 6 Nisan Cuma günü başlayacak.
İngiliz kamuoyunda ‘şeker vergisi' olarak adlandırılan yasa, 100 mililitre meşrubatın içerdiği şekerin 5 gramı aşması halinde, litre başına 18 peni vergi alınmasını öngörüyor.
Kaynak: Ajanslar