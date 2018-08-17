CNN Çin'in ABD'ye nükleer saldırı hazırlığında olduğu manşeti çıkardı

Pentagon, Çin'in hava ve deniz kuvvetleriyle bombardıman düzenleme kabiliyetini son 3 yılda süratle geliştirdiğini ve tatbikatlarının muhtemelen ABD ile müttefiklerine saldırıya yönelik olduğunu iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Çin Silahlı Kuvvetleri ile ilgili Kongre'ye sunduğu raporu manşete taşıyan CNN International, Çin'in uzun menzilli ağır bombardıman uçaklarıyla ABD'ye nükleer saldırı düzenlemeye yönelik kabiliyetlerini geliştirdiği iddiasıyla alarm zilleri çaldırdı.

Trump yönetiminin silahlanmaya yeni bir ivme kazandırmaktan ticaret savaşlarına ve uzay kuvvetleri kurma kararına dek hemen her hamlesinin merkezinde Çin varken Pentagon'dan da yeni bir Çin raporu geldi.

'2018 Çin askeri gücü' isimli raporda, Çin Halkının Kurtuluşu Ordusu'nın 3 yıldır kendi karasından en uzaktaki yerleri vurma kapasitesini süratle artırdığı, denizcilik açısından kritik bölgelerde tecrübe kazandığı ve muhtemelen ABD ile müttefiklerini hedef alacak saldırılar düzenlemeye yönelik tatbikatlar yaptığı iddia edildi.

Şimdilik 10 bin kişilik 2 tugaydan oluşan Çin deniz piyadelerinin 2020'de 7 tugaya çıkacağını aktaran rapor, 2017'de Çin ordusunun faaliyetlerine bir uçak gemisi, bir krüvazör, 3 destroyer, daha başka savaş gemileri, destek gemileri ve istihbarat toplama gemilerinin eklendiğini kaydetti.

Pekin'in başta Güney Çin Denizi olmak üzere denizlerdeki kritik bölgelerde üslerini artırdığı belirtildi.

Çin yüksek menzilli bombardıman uçaklarıyla ABD'ye saldırı talimi yapıldığı ileri sürülen rapora göre Çin bu uçaklara etkin nükleer kapasite kazandırmaya çalışıyor.

Pentagon, Çin'in savunma harcamalarının 2017 yılında 190 milyar doları aştığını tahminini de aktardı.

Yılbaşında Trump yönetiminin yayımladığı yeni ABD Savunma Stratejisi’nde, Çin’le uzun dönemdeki stratejik rekabetin merkezi bir önem alacağı belirtilmişti.

Kaynak: Ajanslar