CNN: "Türkiye'yle ticari savaş ABD borsalarını batırdı"

Haftabaşından bu yana ekonomide BDDK, Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın attığı adımlarla Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya başladı.

Haftabaşından bu yana ekonomide BDDK, Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın attığı adımlarla Türk lirası dolar karşısında değer kazanmaya başladı.

Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş başlatan ABD'nin hamleleri ustalıkla önlendi.

Bu durum ABD medyasında da yer aldı. Amerikan CNN kanalı "Türkiye ile ticari savaş ABD borsalarını batırdı" ifadelerini kullandı.

ABD BORSALARI ÇÖKTÜ



Zira ABD borsaları Dow Jones ve S%P 500 son 2 ayın en kötü performansını ortaya koydu. S&P 500 endeksi son 6 seansta üst üste düşmeye devam etti. Dow Jones 300 puan, yani %1 değer kaybetti.

CNN kanalı haberi verirken alt yazısında "Türkiye ABD mallarına yeni tarife ile ağır tokat attı" yorumunu yaptı.

Kaynak: Ajanslar