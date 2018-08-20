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20 Ağustos 2018 20:23 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2018 20:26

Çıra için oyulan ağaçlar böyle tedavi ediliyor!

Tokat'ta Erbaa’ya bağlı Hacıali ve Canbolat köyleri sınırlarında ormanlık alan içerisinde çıra çıkartmak için zarar verilen 44 ağaca Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri bakım ve tedavi uyguladı.

Çıra için oyulan ağaçlar böyle tedavi ediliyor!

Tokat'ta Erbaa’ya bağlı Hacıali ve Canbolat köyleri sınırlarında ormanlık alan içerisinde çıra çıkartmak için zarar verilen 44 ağaca Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri bakım ve tedavi uyguladı.

BEZLE SARILDI

Ağaçların gövdelerinin tedavisi amacıyla, yaralanan bölümleri çamur sıvanarak kapatıldı. Görevliler daha sonra ağaçları bezle sararak ağaçların yaralı gövdelerini kapattı.

Tokat'ta çıra için oyulan ağaçlar tedavi ediliyor


Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat


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