Çıra için oyulan ağaçlar böyle tedavi ediliyor!

Tokat'ta Erbaa’ya bağlı Hacıali ve Canbolat köyleri sınırlarında ormanlık alan içerisinde çıra çıkartmak için zarar verilen 44 ağaca Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri bakım ve tedavi uyguladı.

Tokat'ta Erbaa’ya bağlı Hacıali ve Canbolat köyleri sınırlarında ormanlık alan içerisinde çıra çıkartmak için zarar verilen 44 ağaca Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri bakım ve tedavi uyguladı.

BEZLE SARILDI



Ağaçların gövdelerinin tedavisi amacıyla, yaralanan bölümleri çamur sıvanarak kapatıldı. Görevliler daha sonra ağaçları bezle sararak ağaçların yaralı gövdelerini kapattı.





Kaynak: DHA