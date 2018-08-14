Çipras'tan askerlerin serbest bırakılmasına ilk yorum!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2 Yunan askerinin serbest kalmasıyla ilgili; "Bölgede dostluğa katkı sağlayacak" yorumunda bulundu.

Edirne'de askeri bölgeye girdikleri için tutuklanan 2 Yunan askeri bugün tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Bu gelişmenin ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"KATKI SAĞLAYACAK ADALET EYLEMİ"



Çipras şunları söyledi: "İki Yunan askerinin serbest bırakılması bölgede dostluğa, iyi komşuluğa ve istikrara katkı sağlayacak adalet eylemidir."

Kaynak: Ajanslar