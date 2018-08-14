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14 Ağustos 2018 21:01 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2018 21:06

Çipras'tan askerlerin serbest bırakılmasına ilk yorum!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 2 Yunan askerinin serbest kalmasıyla ilgili; "Bölgede dostluğa katkı sağlayacak" yorumunda bulundu.

Çipras'tan askerlerin serbest bırakılmasına ilk yorum!

Edirne'de askeri bölgeye girdikleri için tutuklanan 2 Yunan askeri bugün tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Bu gelişmenin ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"KATKI SAĞLAYACAK ADALET EYLEMİ"

Çipras şunları söyledi: "İki Yunan askerinin serbest bırakılması bölgede dostluğa, iyi komşuluğa ve istikrara katkı sağlayacak adalet eylemidir."

Çipras: Askerlerin serbest kalması dostluğu pekiştirecek


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Çipras


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