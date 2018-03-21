Cinsel istismardan 25 yıla mahkum edildi

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesince, 2 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen H.G.'ye verilen 25 yıl hapis cezasını onadı.

Avukatların itirazı üzerine dosyanın gönderildiği Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı onadı.

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, mağdurların, sınıf öğretmenleri olan sanık H.G'den 2015 yılı Ocak ayından itibaren özel ders aldıkları belirtildi.

Bu tarihten itibaren sanığın öğrencilere istismarda bulunduğu, çocukların durumu ailelerine anlatmaları üzerine soruşturmanın başlatıldığı anımsatılan kararda, öğretmenin kaçarak sınıftan çıkmak isteyen öğrencilere engel olduğu da aktarıldı.

Kararda, sanığın üzerine atılı suçu tamamen inkar yönünde savunmalarda bulunmasına rağmen, mağdurların olay sonrasında ve mahkeme huzurunda verdikleri detaylı anlatımları, müştekilerin, mağdurların sanığa yönelik olarak kendi namuslarını ortaya atacak şekilde iftira atmalarına neden olacak bir husumetin de dosyaya yansımadığı kaydedildi.

Tüm ifadelerin ve anlatımların birbiriyle uyumlu olması nedeniyle sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmediği aktarılan kararda, "Somut olay Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 103. maddesi çerçevesinde değerlendirildiğinde sanık, öğrencilere değişik zamanlarda ve birden fazla kez özel ders verdiği okulun sınıfında istismarda bulunmuştur. Sanığın eylemlerinin kendi cinsel arzusunu tatmin etmeye yönelik ve mağdurların vücut dokunulmazlığını ihlal eden ve devamlılık arz eden eylemler niteliğinde olduğu, mağdurların suç tarihinde 15 yaşından küçük olmaları nedeniyle yapılan her türlü cinsel davranışın istismar niteliğinde olduğu kabul edilmiştir." denildi.

TCK'nın ilgili maddesinde çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunan sanıklara verilecek cezalarla ilgili hükümlere de yer verilen kararda, öğrencilerin Çocuk İzleme Merkezi ve mahkeme huzurunda verdikleri ifadelerinde olayı detaylarıyla anlattığı vurgulandı.

- "Suçu sabit görülmüştür"

Sanığın yaşı itibarıyla rızasının hukuki geçerliliği bulunmayan ve olay tarihinde 15 yaşından küçük ve öğrencisi olan mağdurlara karşı cinsel istismar suçunu gerçekleştirdiğinin sabit görüldüğü vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Her bir mağdur için eylemine uyan TCK'nın ilgili madde ve fıkraları gereğince ayrı ayrı cezalandırılması, sanığın eylemlerini 15 yaşından küçük mağdurlara karşı aynı suç işleme kararı ve kastı altında kısa zaman aralığı içinde farklı zamanlarda zincirleme şekilde işlediği anlaşılmıştır. Bu nedenle verilecek cezanın ayrı ayrı takdiren 1/4 oranında artırılmasına, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak cezasının 1/6 oranında indirilmesine ve sanığın hükmen tutukluluğunun devamına karar verilerek hüküm kurulmuştur."