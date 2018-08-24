Cinnet getiren baba 2 kızını öldürüp intihar etti

Cinnet getiren baba 2 kızını öldürüp intihar etti. Adıyaman’ın Kahta ilçesinde cinnet getiren bir kişi 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde cinnet getiren bir kişi 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen ilk bilgilere göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'de henüz ismi belirlenemeyen bir kişi 18 ve 20 yaşlarında olduğu belirtilen 2 kız çocuğunu bilinmeyen nedenlerden dolayı silahla vurarak öldürdü. Çocuklarını silahla öldüren baba daha sonra aynı silah ile intihar etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaylı ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar