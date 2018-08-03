Çinlilerden Türkiye ve Erdoğan'a 'BRICS' çağrısı!

Türkiye ve ABD ilişkilerinin krize dönüştüğünü vurgulayan Çin medyası, "BRICS Türkiye'nin küresel etkisini artırmaya yardım edecek potansiyele sahip." yorumunda bulundu.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan kriz Avrasya medyasının gündeminde. Çin’in "İfeng" isimli haber sitesi "Avrupa tarafından reddedilen ve ABD ile kavgalı Türkiye, Çin programını çekici buluyor" başlıklı bir makale yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BRICS’e katılma niyetini anımsatan site, açıklamaların zamanlamasını "ustaca" olarak niteledi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDEKİ FIRSATLAR ÇOĞALACAK"

ABD ile yaşanan rahip Andrew Craig Brunson krizinin Washington-Ankara ittifakını krize soktuğunu belirten haber sitesi "Çok taraflı baskılar ile yüzleşen Erdoğan, ulusal gelişim umutlarını BRICS’e bağladı. Erdoğan, BRICS’in Türkiye’nin önündeki fırsatları çoğaltacağını, ülkenin ekonomisini ve yatırımını geliştireceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE BRICS'İN İHTİYAÇLARI PARALEL"

Türkiye’nin kendisini ifade etmek için yeni platformlara ihtiyaç duyduğunun altını çizen Çin yayın organı haberinde şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Pazar Ensititüsü Başkanı Bai Ming, BRICS’in yalnızca ülkelerin kendi gelişimleri ile değil aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin çıkarları ile uyumlu olduğunu söyledi. BRICS’in gelişimi aynı zamanda kimi gelişmekte olan ülkelerin çıkarları ile çakışıyor. Türkiye’deki güncel durum yukarıda sayılan iki duruma örnek. Türkiye’nin kendi etki alanı, ekonomik ve ticari hacmi BRICS’in ülkelerinin gereksinimleri ile aynı paralelde. Bu yüzden Türkiye’nin BRICS’e katılımı olumlu bir tercih olacaktır. Türkiye şimdi BRICS’e katılarak uluslararası arenada kendini kanıtlamak istiyor. BRICS'de Türkiye’nin küresel etkisini artırmaya yardım edecek potansiyele sahip"

Kaynak: Ajanslar