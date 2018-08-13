Çinli seyahat şirketi, ödemelerde TL'yi kaldırdı

Çinli online seyahat şirketi Ctrip, müşterilerinin TL'deki ile ödeme yaptıktan sonra dalgalanmayı fırsat bilerek yuan ile geri ödeme istemeleri üzerine, Türk Lirası cinsinden ödemeleri durdurdu.

Çinli online seyahat şirketi Ctrip, TL'deki sert değer kayıpları nedeniyle müşterilerin TL ile ödeme yapmalarını durdurduğunu belirtti.

Ctrip sözcüsü yaptığı açıklamada bazı müşterilerinin TL ile ödeme yaptıktan sonra bunu iptal edip Çin para birimi yuanda geri ödeme talep ederek TL'deki dalgalanmayı kullanması nedeniyle, internet sitesinde TL ile ödeme yapma seçeneğini kaldırdığını söyledi.



