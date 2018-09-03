Çinli milyarder 'cinsel taciz' suçlamasıyla ABD'de tutuklandı

Pekin merkezli e-ticaret sitesi JD.com'un kurucusu olan ve aynı zamanda Richard Liu olarak da bilinen Çinli milyarder Liu Qiangdong'un, cinsel suç teşkil eden davranışlardan dolayı tutuklanıp bir gün sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hennepin County Hapishanesi kayıtlarına göre Cuma gecesi tutuklanan 45 yaşındaki Liu, olası suçlamalara rağmen Cumartesi öğleden sonra serbest bırakıldı. Liu'ya yöneltilen suçlamalara ilişkin ise hapishane kayıtlarında herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.

Minneapolis polis sözcüsü John Elder, pazar günü yaptığı açıklamada, soruşturmanın devam etmesi gerekçesiyle Liu'ya yöneltilen suçlamalarla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Minnesota kanununda, geniş çaplı bir davranış dizisini kapsayan, beş derecelik cezai cinsel suç tanımı bulunmasına rağmen, Liu'nun hapishane kayıtlarında herhangi bir derecelendirme bulunmuyor.

'GEREKLİ YASAL İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ'

JD.com tarafından pazar günü Çin'in sosyal medya sitesi Weibo üzerinden yapılan açıklamada ise, Liu'nun bir iş gezisi için bulunduğu ABD'de yanlış bir şekilde suçlandığını, ancak polis müfettişlerinin herhangi bir suistimal tespit etmediğini ve Liu'nun programının planlandığı gibi devam edeceği bildirildi. Şirket,açıklamasında ayrıca "Sahte ihbar ve söylentilere karşı gerekli yasal işlemleri yapacağız" ifadelerini kullandı.



Liu'nun ismi ayrıca, 2015 yılında Avustralya'da kendisine ait bir mülkte düzenlenen bir partide meydana gelen cinsel taciz olaylarına da karışmıştı. Ancak Avustralya basınında göre, söz konusu iddialardan ötürü herhangi bir suçlamayla karşılaşmayan Liu, mahkemeye başvurarak isminin dosyadan çıkarılmasını talep etmişti.



Haziran ayında Google, JD.com'da 550 milyon dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Yatırım, ABD teknoloji şirketlerinin Asya e-ticaretine erişimini genişletme çabalarının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Alibaba'nın ardından Çin'in ikinci büyük e-ticaret şirketi olan JD.com'un diğer yatırımcıları arasında ise Çin internet oyun ve sosyal medya devi Tencent Holdings, WeChat messenger uygulamasının geliştiricisi ve büyük bir rakip olan Alibaba ve ABD'li perakendeci Walmart Inc. bulunuyor.

ÇİN DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Çin dışişleri bakanlığı ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu tutuklamanın değerlendirildiği bildirildi.

Bakanlık sözcüsü Hua Chunying, gazetecilere verdiği demeçte, Chicago'daki Çin Konsolosluğu'nun 'ilgili durumu yakından takip ettiğini' ve yaşanan olayla ilgili gerçekleri teyit etmeye çalıştığını belirtti.

Kaynak: Ajanslar