Çin’in iki çocuk sahibi olma yasası tarihe karışıyor

Çin'de doğum oranını ve nüfus artışını azaltmak amacıyla 1979'dan bu yana uygulanan tek çocuk politikasının, 1 Ocak 2016’da iki çocuğa kadar esnetilmesinden sonra şimdi de tamamen kaldırılması gündemde.

Çin'de kontrolsüz nüfus artışı ve gıda kıtlığını önlemek amacıyla 35 sene kadar uygulanan tek çocuk politikası tarihe karışabilir. Çin'in devlet gazetesi, aile planlamasına son vermek anlamına gelecek taslak metnin kanunlaşabileceğine işaret etti.



YASAK KALDIRILACAK MI?

Daha önce yeniden düzenlenen aile planlaması kanunu, cezaları hafifletmiş ve ailelere iki çocuk sahibi olmak hakkı tanımıştı. Bu sefer ise yasağın bütünüyle kaldırılması gündemde.

Kararın alınmasında Çin nüfusunun giderek yaşlanması ve doğurgan kadın sayısında yaşanan azalma kritik rol oynuyor. Uzmanlara göre, Çin nüfusunun yaklaşık% 25'inin 2030 yılında en az 60 yaşında olması bekleniyor. Uzmanlar, yaşlanan nüfusuyla birlikte Çin'in büyük oranda iş gücü kaybına uğrayabileceği konusuna vurgu yaptı.

Ulusal İnsan Kongresi'nde daimi komite tarafından bu hafta tartışılmaya başlanan yasa tasarısının 2020 yılına kadar tamamlanması beklendiği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar