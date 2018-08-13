Çin'in Başkenti Pekin'de dağlık bölgede toprak kayması meydana geldi

Kameralara kaydedilen toprak kayması sırasında en az 30 bin metreküp toprak heyelana uğradı

Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Fangshan bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Dev toprak kayması bölgeden geçmekte olanlar tarafından kameraya kaydedildi.







30 BİN METREKÜP TOPRAK KAYDI



Dağlık bir bölgede meydana gelen heyelan sırasında tam 30 bin metrekü toprak heyelana uğradı. Bölgede günlerdir devam eden şiddetli yağışlar, toprağın doyum noktasına ulaşmasına neden oldu. Doyan toprak yamaçtan dalga dalga koptu, yola doğru kaydı.



Meydana gelen olayda yol, toprak ve taş nedeniyle kapanırken can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Yetkililer yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çin'de her yıl özellikle muson mevsiminde binlerce metreküp toprak heyelana maruz kalıyor.

Kaynak: Ajanslar