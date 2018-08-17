Çin'den Türkiye'ye tam destek

Çin'den Türkiye'ye destek geldi. Ekonomik zorlukların üstesinden gelinecek. Çin Dışişleri Bakanlığı, ''Ekonomik zorlukların üstesinden gelinecek'' ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Çin Türkiye'nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden gelebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK ŞİRKETLERLE İŞ BİRLİĞİ



Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk şirketlerle işbirliği vurgusu öne çıktı.



Açıklamada, "Çin ve Türk şirketlerinin piyasa kurallarına dayalı projelerde işbirliğini destekliyoruz." denildi.Çin, Türkiye'nin geçici ekonomik güçlüklerin üstesinden geleceğine inandığını belirtti.



Daha önce Çin hükümetince yayımlanan "Çin ve Dünya Ticaret Örgütü" başlıklı beyaz kitapta, ABD'nin tek taraflı başlattığı ticari ihtilaf ve savaşların galibinin olmayacağı vurgulanmıştı.



Çin, Türkiye ile el ele vererek güçlerini birleştirip çok taraflı ticaret sisteminin daha açık, kapsayıcı, paylaşımcı, dengeli ve ortak kazanca dayalı bir doğrultuda gelişmesini sağlamaya yönelik çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: Ajanslar