Çin'de yağışlar sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti

Çin’in güneyinde aşırı yağışlar sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in Guangdong eyaletinde gerçekleşen sağanak nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişiden de haber alınamıyor. Ayrıca yağıştan etkilenen 127 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

YAĞIŞ 27 İLÇEYİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Yağışın eyaletin doğusundaki 27 ilçeyi etkisi altına aldığı kaydedilen haberde, 43 evin yıkıldığı ve 44 bin 700 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Yaşanan kaybın bir milyar yüenden (147 milyon dolar) fazla olduğu belirtildi.

Yerel hükümetin bölgedeki afetzedelere bin 800 çadır ile yatak, battaniye, su ve yiyecek gönderdiği ifade edildi.

Kaynak: Ajanslar