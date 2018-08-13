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13 Ağustos 2018 15:59 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2018 16:02

Çin'de Safari Parkı’nda dünyaya gelen 2 pandanın sağlık durumları iyi

Çin Guangzhou Eyaletindeki Chimelong Safari Parkı’nda geçen ay dünyaya gelen pandalar Longzai ve Tingzai'nin, sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Çin'de Safari Parkı’nda dünyaya gelen 2 pandanın sağlık durumları iyi

Chimelong Safari Parkı’nda doktorlar dev panda yavruları 1 aylık Longzai ve 14 günlük Tingzai’yi sağlık muayenesinden geçirdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Boyları ölçülerek ağırlıkları hesaplanan yavru pandaların sağlıklarının iyi olduğu belirtildi. Yavrulardan Longzai 1 kilo 170 gram gelirken, Tingzai 670 gram olarak ölçüldü.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: PandaDurumları iyiÇin


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