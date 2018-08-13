Çin'de Safari Parkı’nda dünyaya gelen 2 pandanın sağlık durumları iyi
Çin Guangzhou Eyaletindeki Chimelong Safari Parkı’nda geçen ay dünyaya gelen pandalar Longzai ve Tingzai'nin, sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Chimelong Safari Parkı’nda doktorlar dev panda yavruları 1 aylık Longzai ve 14 günlük Tingzai’yi sağlık muayenesinden geçirdi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Boyları ölçülerek ağırlıkları hesaplanan yavru pandaların sağlıklarının iyi olduğu belirtildi. Yavrulardan Longzai 1 kilo 170 gram gelirken, Tingzai 670 gram olarak ölçüldü.
Kaynak: Ajanslar