Çin'de Devlet Başkanı'na benzetilen Winnie the Pooh yasaklandı!

Devlet BaşkanıŞi ile Winnie the Pooh arasındaki fiziksel benzerlikle ilgili yapılan yorumlardan duyduğu rahatsızlığın olduğu iddia ediliyor.

Ünlü çizgi film Winnie the Pooh'nun yeni bir uyarlaması olan Christopher Robin isimli filmÇin'de gösterime giremeyecek. Uygulamanın arkasında Çin hükümetinin, Devlet BaşkanıŞi ile Winnie the Pooh arasındaki fiziksel benzerlikle ilgili yapılan yorumlardan duyduğu rahatsızlığın olduğu iddia ediliyor.

AYI WİNNİE İLE BENZERLİK



Çin'de, AA Milne'nin ünlü Winnie the Pooh hikayesinin yeni bir uyarlaması olan Christopher Robin isimli filmin gösterime girmemesine karar verildi. Çinlilerin, Şi Cinping hükümetini eleştirmek için kullandıkları figürlerden biri olan Winnie the Pooh, ilk kez Çin hükümetinin hedef tahtasına oturmuyor. Daha önce Çin sosyal medyasında, ünlü çizgi film karakterinin fotoğrafları sansürlenmişti.

Çin hükümetinin Winnie ile 'savaşı' 2013 yılında, Şi'nin Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Barack Obama ile çekilen bir fotoğrafla başlamıştı. İki liderin fotoğrafı sosyal medyada Winnie ve Tigger'ın içinde bulunduğu bir kareye benzetilmişti.

Şİ'nİN İTİBARINA ZARAR



Ancak benzetme bununla da sınırlı kalmadı ve 2014 yılında bu kez Şi'nin Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile çektirdiği bir fotoğraf bir kez daha Winnie the Pooh'nun içinde yer aldığı bir kareye benzetildi. Çin Devlet Başkanı Şi'nin Winnie'ye fiziksel benzerliğiyle ilgili yorumlar yayılınca, Çin sansür kurulu harekete geçerek, Şi ile dalga geçen tüm görselleri kaldırdı.

Çin hükümeti o günlerde konuyla ilgili olarak, Winnie the Pooh benzetmelerinin 'başkanlık ofisi ve Şi'nin kişisel itibarının baltalanmasına yönelik ciddi çabalar' içerdiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: Ajanslar