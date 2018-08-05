Çin'de dev çukur araçları yuttu

Çin'in Harbin şehrinde kendiliğinden devasa bir çukur oluştu. Bu açılan büyük çukur; iki aracı içine aldı.

Harbin kentinde Heilongjiang bölgesinde bir sokakta açıla devasa çukur görenleri hayrete düşürdü.

İKİ ARACI YUTTU

Yetkililer; henüz çukurun neden açıldığı belirleyemedi. Ama asfaltın çkmesiyle araçlar metrelerce aşağı sürüklendi. Çevrede bulunanlar araçların düştüğü çukuru görme için bölgeye akın etti.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Çok sayıda kişi bu çukuru fotoğraflayarak sosyal medyalarında paylaştı. Olay yerine gelen ekipler, çalışmalarını sürdürürken yetkililer ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Kaynak: Ajanslar