Çin'de çıkan tayfun nedeniyle mavi alarma geçildi!

Çin'de çıkan şiddetli tayfun nedeni ile 134 bin 200 kişi tahliye edildi. Ulaşımda da aksaklıklar olmaya başladı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Jongdari tayfununun Şanghay'ı vurduğunu duyurdu.

134 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ



Tayfun için bu sabah mavi alarm uyarısında bulunan merkez, tayfunun ülkenin doğu kıyısında bulunan finans merkezi Şanghay’ın iç kesimlerine doğru ilerlediğini bildirdi. Kuvvetli fırtına ve şiddetli yağışa yol açan tayfun nedeniyle 134 bin 200 kişi güvenli yerlere tahliye edilirken, kentteki 122 park güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

ÜLKENİN İÇ KESİMLERİNE İLERLEMESİ BEKLENİYOR



Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülerde, kent sakinlerinin kuvvetli rüzgar nedeniyle zorlukla sokaklarda ve caddelerde yürüyebildiği görülüyor. Öte yandan ÇinUlusal Meteoroloji Merkezi Jongdari tayfununun, bugün ülkenin iç kesimlerine doğru ilerlemesinin beklendiğini bildirdi.



ULAŞIMI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ



Merkezin tahminine göre, Şanghay’da etkili olmaya başlayan tayfun Cıciang, Ciangsu, Anhui eyaletlerine doğru ilerleyecek. Şanghay’da etkili olan Jongdari tayfunu, kent ile civar şehir ve eyaletlerde demiryolu ve havayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Tayfun nedeniyle Şanghay ile Cıciang, Hangcou Ningbo eyaletleri arasında çift yönlü 20 hızlı tren seferi iptal edilirken, kentteki havaalanı ile komşu kent Nancing’de bulunan havaalanlarındaki seferlerde rötarlar olduğu belirtildi.

Kaynak: ajanslar