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13 Eylül 2018 07:42 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2018 07:45

Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 3 ölü 43 yaralı

Çin'in Hunan eyaletinde hızla seyreden bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 3 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Çin'de bir araç kalabalığın arasına daldı: 3 ölü 43 yaralı

Hunan'a bağlı Hengdong ilçesinde SUV tipi bir araç meydana hızla girerek vatandaşları ezdi.

ZANLI YAKALANDI

Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 43 kişi de yaralandı. Aracın kalabalığın arasına dalmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yerde yatan çok sayıda yaralı bulunduğu, halkın panik içinde kaçıştığı görüldü.

Yaralıların civardaki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Yerel medya, aracın sürücüsü Yang Zanyun adlı şahsın, olayın ardından gözaltına alındığını açıkladı. Şahsın daha önce de farklı suçlardan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olayın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ÇinAraç


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