Çin'de anaokulunun açılışında skandal dans!

Çin'de anaokulunun açılışını direk dansı ile yapan müdür, tepki topladı.

Çin'in Shenzhen şehrinde bir anaokulunda okulun ilk günü düzenlenen törene bir direk dansı sanatçısı da katıldı.

AÇILIŞ TÖRENİNDE DİREK DANSI





Gazeteci Michael Standaert tarafından kaydedilen görüntülerde, çocukların direk dansı performansını izlediği görülüyor.

ÇOCUKLAR TÖRENİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ





Ünlü müzik grubu Pussycat Dolls'un 'Buttons' şarkısıyla dans eden dansçı, çocukları dansıyla oldukça şaşırttı.

MÜDÜR ÖZÜR DİLEDİ





Sosyal medyada da yayınlanan görüntülerden ve alınan tepkilerden sonra okul müdürü bir açıklama yaparak öğrencilerin velilerinden özür diledi.

Kaynak: Ajanslar