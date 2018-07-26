ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi

Çin'in Pekin kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği binasının önünde şiddetli patlama meydana geldiği bildirildi.

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama meydana geldi.

Görgü tanıkları, sosyal medyada büyükelçilik önünde patlama olduğu ve bölgeden büyük bir dumanın yükseldiği paylaşımını yaptı.

HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Polis araçlarının da Pekin'in kuzeydoğusundaki binayı çevrelediği belirtildi.

Çin polisi olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Ajanslar