Cinayet zanlıları 10 yıl aradan sonra yakalandı

Sakarya'da akaryakıt istasyonu çalışanını öldürdüğü iddiasıyla 10 yıl boyunca aranan 2 zanlı, Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde akaryakıt istasyonununda pompacı olarak çalışan Yusuf Şenol'u öldürdüğü iddiasıyla aranan 2 zanlı, 10 yıl sonra yakalandı.

Alınan bilgiye göre, E.A. ve E.A, Yörükler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Şenol'u (43), 7 Ocak 2008 tarihinde başından tabancayla vurarak kaçtı.

Tüm çalışmalara rağmen bulunamayan 2 şüpheli, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 10 yıl sonra Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA