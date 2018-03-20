Cinayet hükümlüsü 21 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlü, Adana'da kahvehanede çay içerken yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlü, 21 yıl sonra Adana'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 Şubat 1997 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Şekerli Mahallesi'nde çıkan tartışmada 4 kişiyi öldürdükten sonra kaçan eski güvenlik korucusu Mahmut Manul'un Adana'da olduğu bilgisine ulaştı.

Polis, güvenlik gerekçesiyle Aydın Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada "tasarlayarak öldürme, taammüden öldürme ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçlarından 63 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Manul'un, Adana'da tarla sahiplerine tarım işçisi temin eden "elci" olarak çalıştığını ve çadırlarda yaşadığını belirledi.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren çalışmanın sonunda 21 yıldır firari olan Manul'u bir kahvehanede çay içtiği sırada yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA