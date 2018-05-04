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Cinayet Gibi Evlenme Teklifi

Cinayet Gibi Evlenme Teklifi

İzmir’de yaşayan ve 4 aydır birlikte olan adam evlilik teklif etmeye karar verince güzel bir senaryo hazırladı. Hazırladığı senaryoda silahlı ve sopalı saldırıya uğrayacak ve yaralı bir şekilde evlenme teklif edecekti. Önce yol kenarına çekip durdu. Öndeki araçtan işbirlikçi arkadaşları inip adama silahla ve sopayla saldırdılar.
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Yaşam 04 Mayıs 2018 - 17:24

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