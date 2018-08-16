Çin Türkiye'ye dev yatırım hazırlığında

Dünya, Türkiye'nin içinde bulunduğu ortamı değerlendirerek dev yatırımlar için kolları sıvadı. Dün Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırım planından sonra bugün de Çin'den dev bir hamle geldi.

Türkiye ABD'nin oluşturmaya çalıştığı kriz ortamını başarılı bir şekilde fırsata çevirdi. Özellikle yatırımcılara, dolar endeksinde düşen fiyatları değerlendirme çağrısı yapan yetkililerin çağrıları bir bir karşılık buluyor.

Dün Katar'ın 15 milyar dolarlık yatırım hamlesi yürürlüğe girerken, bugün de çok konuşulan Çin yatırımlarının Türkiye'ye akmaya başlaması gerçekleşiyor. Hemde dünyadevi e-tcaret şirketi Ali Baba ile...







TÜRK DEVİNİ SATIN ALDILAR



Geçtiğimiz Temmuz aynda Ali Baba tarafından satın alınan Trendyol, resmi olarak bu grubun çatısı altına geçti. Özellikle ABD ile yaşanan krizinin ardından Çin ile ilişkileirn kuvvetleneceğin sinyalleri hükümet tarafından verilirken, Çin yatırımının en önemli ayağı olarak konuşulan Ali Baba'nın Türkiye'ye merkez açması yeniden gündemde.



1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Trendyol'un satın alınmasından yaklaşık 1 ay sonra Ali Baba Türkiye'deki şirkete 1 milyar dolara yakın yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Özellikle Türkiye'ye yakın dönem içerisinde birkaç kez gelen şirket yetkililerinin İstanbul merkezli bir tesis kurmayı planladığı ve bu bağlamda da depo ve merkez inşaası için arazi bakıldığı belirtiliyor.





Kaynak: Ajanslar