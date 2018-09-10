Çin Seddi'nin dayanıklılığı pirinçten geliyor

Çinlilerin pirinci kullanmadıkları yer kalmamış. Çin Seddi inşa edilirken de tuğlaları sağlamlaştırmak ve daha uzun süre ayakta tutmak için pirinç harcı kullandıklarını biliyor muydunuz?

Dünyada insan yapımı en büyük bina olan Çin Seddi, tuğlaları açısından da ilginç bir hikayeye sahip. M.Ö. 9. yüzyılda Orta Çin krallıklarını, kuzeydeki etnik grupların saldırılarından korumak için yapılan bu set yaklaşık 6400 km civarında. İlk yapım sırasında duvarlarda pişmemiş kil tabletler kullanılmıştı. Dayanıklı bir malzeme olmasına rağmen uzun yıllara çetin doğa şartlarına dayanamadı ve setin bazı yerlerinde tahribatlar oluştu haliyle. Çinli zamanın mühendisleri yeni bir malzeme bulmalıydılar ve çömlekçilikten esinlenerek kil tabletleri pişirmeyi denediler. Isıyı en yükseğe çıkararak muhteşem dayanıklığıa sahip bir malzeme elde ettiler: Pişmiş Tuğla. O gün bu gündür Çin Seddi'nde bulunan üç milyar adet tuğla tüm doğanın acımasızlığı karşısında dimdik ayakta duruyor.

Yanan pilavı tencerenin dibinden kazıyarak temizlemeye çalışan herkes Çin Seddi’nin neden bu kadar güçlü olduğunu anlayabilir aslında.

TUĞLALAR BİN SANTİGRATTA PİŞİRİLİYOR

Çinlilerin duvarı ördükleri tuğlaları yapmak için tek ihtiyaç duydukları şey; kumlu toprak ve suyun çerçevelerin içine dökülmesi. Şekillendiği zaman da kurumaya bırakıyorlar. Modern ev tuğlalarından dört kat büyüklüğünde olan bu tuğlalar 10 buçuk kilo ağırlığındalar. Bütün tuğlalar çukur içine açılan fırında pişirilirken, en dayanıklı hale gelebilmesi için ısının bin santigrat derece olması gerekiyor.

YAPIŞKAN PİRİNÇTEN YAPILMIŞ HARÇ

Çinliler, eski binalarda kırılmış bir bölgeyi tamir etmek için de pirinçli harç kullanıyor. Hem tarih hem de kimya bu pirinç harcının kullanılmasının duvarı yüzyıllarca daha sağlam ayakta tutmasını sağladığını söylüyor. Çin Seddi’ni yapan işçilerin 600 yıl önce Ming Hanedanı bölümlerini, yapışkan pirinç ununu ve harçtaki standart malzemeyi bir araya getirerek karıştırıyorlardı.

Pirinç unu ve sönmüş kireç karışımıyla tuğlalar birbirine sıkı sıkıya yapışıyor ve aradan sarmaşık büyümesine engel oluyor.

DOĞU ASYA'NIN EN İYİ YAPIŞTIRICISI PİRİNÇ





Bu antik fikirdeki harç, pirinçten gelen organik bir bileşen olan amilopektin ile kalsiyum karbonatın bileşiminden elde ediliyor. Çinliler için pirinçli harç, zamanının en büyük icatlarından biri .Çünkü Çin Seddi başta olmak üzere diğer yapıların da bunca zaman ayakta kalmasını sağlayan en büyük buluşları. Doğu Asya’da birçok yapıda yapışkan olarak kullanılan pirinç, Ming hanedanı mezarlarına, pagodalara ve duvarlardaki depremlere ve diğer felaketlere de yardımcı oluyor.

Kaynak: Ajanslar