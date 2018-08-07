'Çin Seddi' sorusu ile gündem olan Su Ayhan eleştirilere yanıt verdi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında "Çin Seddi nerededir?" sorusunda iki joker hakkını kullanınca gündem olan Su Ayhan eleştirilere yanıt verdi.

ATV'de Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su Ayhan isimli yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı Su Ayhan, 2 yılda 6 iş değiştirdiğini belirtti. 4. soruda 'Çin Seddi nerededir?' sorusuyla karşılaşan Ayhan, "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.

2 JOKER KULLANDI

lk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, istediği cevabı alamadı. Seyircinin sadece yüzde 51'i Çin cevabını verdi fakat yarışmacı Su Ayhan bu kez de telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından Çin cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.

SESLİ SORUDA ELENDİ

Su Ayhan, sesli soruda doğru cevap olan "Yaşar Güvenir" yerine "Özdemir Erdoğan" şıkkını seçince bin TL alarak yarışmadan elendi.

Yarışmacıyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi. Twitter'da da 'Çin Seddi' kelimesi trend oldu.

''HEPİNİZ ZEKA KÜPÜSÜNÜZ MAŞALLAH''

Yarışmacı Su Ayhan, "Benim güzel ülkemin Einstein kılıklı güzel insanları. Hepiniz varya zeka küpüsünüz maşallahınız var gerçekten. Gurur duyuyorum hepinizle özellikle o kötü yorumu yapanlarla. Oturup ağlamıyorum çocuklar zahmet etmeyin. Bu arada hemen merak edilen bir şeye açıklık getireyim. Kurgu muydu, gerçek miydi, bilerek mi yapıldı... Şimdi bana yarışmada üç tane joker hakkı tanınıyor. Ve ben bunu babamın jokeriymiş gibi istediğim gibi kullanırım. Bu sizi ilgilendirmez. Haberiniz olsun" eleştirilere cevap verdi.

Ayhan 15 bin lira değerindeki 7. soruda elendi.

Kaynak: Ajanslar