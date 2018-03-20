Çin gizlice geliştirdi! Test edecek

Çin’in resmi medya yayınlarına yer alan habere göre Çin donanması elektromanyetik topu gemide test etme aşamasına hızla yaklaşıyor

Çin Halkın Kurtuluşu Ordusu Donanması, denemelere ilişkin haberleri dolaylı yollardan doğruladı. Silah sistemi Çin Donanmasına ait Yuting I Sınıfı bir çıkarma gemisi üzerinde Ocak ayı sonunda görülmüştü ancak görüntüler hakkında bu güne kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.



Hedef menzilini 100 kilometreye kadar çıkaran bu elektromanyetik raylı top, deniz savaşlarının bütün kurallarını baştan yazılmasına yol açacak nitelikte. ABD'nin geliştirmek için 500 milyon dolar harcadığı ancak bir türlü üretemediği bu silahı, Çin kendi savaş gemisine monte etmeyi başardı.

Temel olarak iki metal plaka arasinda yoğun bir manyetik alan yaratılarak, bu alan içerisinde parçacıkların hızlandırılması esasına dayanan elektromanyetik top teknolojisinin önümüzdeki dönemde askeri kullanımının daha da yaygınlaşması bekleniyor.

Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Tübitak SAGE (Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) de, uzun çalışmaların ardından yerli ve milli imkanlarla "Sapan" ismi verilen bir elektromanyetik silah geliştirmeyi başararak, bu alanda Türkiye'nin öncü ülkelerden biri haline gelmesini sağlamıştı.

Kaynak: Ajanslar