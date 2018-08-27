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27 Ağustos 2018 17:56 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2018 17:59

Çin devi Türkiye'ye geri dönüyor!

Çin'in en büyük hava yolu şirketi konumunda bulunan China Southern yeniden Türkiye'ye dönüyor.

Çin devi Türkiye'ye geri dönüyor!

2016 yılında durdurduğu Türkiye seferlerine başlamaya hazırlanan China Southern'in ilk seferi 20 Aralık'ta yapılacak.

SEFER SAYISI 3

Şirketin Pekin-İstanbul hattında uçuş planladığı öğrenilirken haftalık sefer sayısının da 3 olacağı kaydedildi.
 
Airbus A330 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek seferlerin Pekin kalkış saati 00:10 olarak belirlenirken, İstanbul'dan kalkışın ise 07:35 olacağı öğrenildi.
 
Seferlere ilişkin detaylar daha sonra açıklanacak.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: China Southern


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