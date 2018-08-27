Çin devi Türkiye'ye geri dönüyor!

Çin'in en büyük hava yolu şirketi konumunda bulunan China Southern yeniden Türkiye'ye dönüyor.

2016 yılında durdurduğu Türkiye seferlerine başlamaya hazırlanan China Southern'in ilk seferi 20 Aralık'ta yapılacak.

SEFER SAYISI 3

Şirketin Pekin-İstanbul hattında uçuş planladığı öğrenilirken haftalık sefer sayısının da 3 olacağı kaydedildi.



Airbus A330 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek seferlerin Pekin kalkış saati 00:10 olarak belirlenirken, İstanbul'dan kalkışın ise 07:35 olacağı öğrenildi.



Seferlere ilişkin detaylar daha sonra açıklanacak.

Kaynak: Ajanslar