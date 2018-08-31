Ciğerci Fenerbahçe'de: Sakatlık yaşarsa anlaşma feshedilecek

Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'ye imza attı. Sarı-lacivertliler, aynı sakatlığı yaşaması durumunda 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshedecek.

Ayak parmaklarındaki sakatlıktan ötürü uzun süredir forma giyemeyen Tolga Ciğerci, Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaştı.

Öte yandan Tolga Ciğerci, Fenerbahçe formasını da giyindi.

AYNI SAKATLIĞI YAŞARSA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK



Eğer oyuncu bir daha önce sakatlandığı ayak parmaklarından benzer bir sakatlık yaşarsa Fenerbahçe sözleşmeyi feshedebilecek.