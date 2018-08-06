Çiğ biberin bilinmeyen faydaları

Sofralarımızdan eksik olmayan biberin çiğ tüketildiğinde faydaları olduğunu biliyor muydunuz? Sizler için zengin lif kaynağına sahip olan biberin çiğ tüketildiğinde vücudumuza sağladığı faydaları araştırdık. İşte çiğ biberin bilinmeyen faydaları...

Dolmalık, sivri ve çarliston olmak üzere üç çeşidi olan biberin içerisinde beta karoten, A, P, K, B1, B2 ve E vitaminleri ve mineralleri bulunur. Uzmanlar salata ve yemeklerin ana maddesi olan bu besinin çiğ halinin sağlığa birçok faydası olduğunu belirtiyor.

İŞTE SAYMAKLA BİTMEYEN ÇİĞ BİBERİN FAYDALARI

- Sabah kahvaltısında 2 tane tüketilen çiğ biber, besinlerle beraber vücudumuza giren zararlı bakterileri idrar ve dışkı yoluyla vücutta tutmadan atmamıza yardımcı olur.

- Düşük kaloriye sahip biber salata ve yemeklerin yanında çiğ olarak tüketildiğinde içerdiği yüksek lif sayesinde tokluk hissi verir. Bu özelliği sayesinde kilo vermede yardımcı besinler arasında yerini alır.



- Vücudumuzun en çok ihtiyacı olan vitaminlerden biri olan P doğa da çok az besinde bulunur. Bu nadir besinlerden biri de biberdir. Biberde oldukça fazla olan P vitamini cildimizdeki yaşlanma hücrelerini azaltarak cildin genç görünmesini sağlar. Aynı zamanda damarları da güçlendiren bu vitamin kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltır.

- Güçlü antioksidan mineralleri sayesinde bağışıklık sistemindeki yararlı hücrelerin sayısını artırarak vücudu kansere karşı korur.

- Acısız çiğ biber midedeki asit oranını dengeleyerek ülser ve mide yaralarının oluşumlarını engeller.

- İçerdiği C ve A vitaminleri ileri yaşlarda görülme ihtimali olan katarak hastalığının riskini azaltır.

- Adet dönemlerinde çiğ tüketilen biber rahimdeki iltihapların vücuttan atılmasını destekler.

Kaynak: Ajanslar