Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Piramit satış sistemi ile milyarlarca liralık dolandırıcılık yapan Çiftlikbank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul gözaltına alındı.

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, yazılımcı Cudi Cumhur Yurdakul gözaltına alındı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüz binin üzerinde müştekiyi 1.1 milyar lira dolandırılmasında kullanılan piramit satış sistemi Çiftlik Bank'ın yazılımcısını tespit etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, yazılımcı Cudi Cumhur Yurdakul gözaltına alındı.

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul için kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haberturk