Çiftlik Bank'ın kritik ismi teslim oldu

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aranan sistemin finans müdürü Koray Hasgül savcılığa gelerek teslim oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma" ve "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Koray Hasgül, soruşturma savcılığına gelerek teslim oldu.

Şüpheli Hasgül, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.

Öte yandan, savcılığın mağdurların söz konusu sisteme ne kadar para yatırdığını tespit etmek amacıyla çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar