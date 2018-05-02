Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye'ye iade edildi

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye iade edildi.

132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar liradan fazla paranın toplandığı Çiftlik Bank sisteminin biri kurucu Mehmet Aydın olmak üzere firari 6 ismi için çıkarılan Kırmızı Bülten kararı sonrasında ilk iade işlemi gerçekleşti.

BEYİN TAKIMINDAYDI, İADE EDİLDİ

Çiftlik Bank'ın beyin takımından Düzgün Genç Türkiye'ye iade edildi. Bulgar polisi tarafından uçakla getirildiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Türk polisine teslim edilen Genç Bakırköy Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi

Kaynak: ajanslar