Çiftlik Bank skandalı film oluyor!

Son yılların en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olan Çiftlik Bank skandalı film oluyor.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini yurt içinde ve yurt dışında birçok önemli projeye imza atan İsmail Hakkı Koç’un üstlendiği filmin adı “Çift’lik Bank” olacak.

Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Orço karakteri ile tanınan oyuncu Burak Alkaş’ın ve Kardeş Payı, Filinta gibi birçok dizi ve film projesinde yar alan tiyatro sanatçısı Fercan Bay'ın rol alacağı filmde konuk oyuncu olarak birçok sürpriz isim de yer alacak.

Yakın zamanda çekimleri başlayacak olan filmin görüntü yönetmenliğini “Yeni Gelin” dizisinin görüntü yönetmeni Önder Güral ve meslek hayatına Amerika’da devam eden Kaan Pala üstlenecek. Barış Engürlü ve Ramiz Akyol’un müziklerini hazırladığı komedi filminin çekimleri Türkiye, Kıbrıs ve Miami’de gerçekleşecek.

Film için yüksek bir bütçe ayırdıklarını söyleyen İsmail Hakkı Koç, filmin senaryosunu hazırlarken mağdur olan insanların yanında olduklarını, onlara filmle de destek vereceklerini ve vatandaşlarımızın bu ve bunun gibi dolandırıcı çetelerin oyunlarına gelmemeleri için perdenin arka kısmında olup bitenleri gözler önüne sereceklerini açıkladı.

Kaynak: Ajanslar