Çiftlik Bank Facebook sayfası yeniden yayına alındı... Çiftlik Caps

Binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlik Bank'ın facebook sayfası isim değiştirilerek tekrardan yayına alındı...

Çiftlik Bank sahibi 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın sanal oyun kurarak binlerce vatandaştan 511 milyon dolarlık kara para toplamasıyla birlikte sırra kadem bastı.

Öte yandan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi, 35 yaşındaki Cafer Çolak ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Tüm bu olayların akabinde ismi geçen Çiftlik Bank'ın ne olduğu ve diğer tüm detaylı bilgiler vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan listesinde sıralarda yerini aldı.

Çiftlik Bank'ın facebook sayfası ise yayından kaldırılmıştı ama isim değişikliği ile Çiflik Caps olarak tekrardan yayına alındı...

Çiftlik Casp ismi ile yeniden yayına alınan facebook sayfasına şikayetler yağmaya başladı... Binlerce insanı mağdur eden Çiftlik Bank facebook sayfası Çiftlik Caps ismi ile yayına alınması mağdurları bir umut oldu... Bugün Çiftlik Bank'ın üç şirketine kayyum atandıktan sonra, facebook sayfasının Çiftlik Caps olarak isim değişikliği ile yayına alınması merak uyandırdı...

Kaynak: Ajanshaber