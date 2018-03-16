Çiftlik Bank reklamı Beyaz Show'da da yayınlanmış

Dolandırıcılıkla gündeme gelen Çiftlik Bank meğer Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen Beyaz Show'da reklam yapmış.

Doğan Medya'ya ait Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen Beyaz Show'daki bir reklam dikkat çekiyor. 20.10.2017 tarihinde yayınlanan reklam, sizin markanız sloganıyla ortaya çıkan ve dev tesislerinde, avrupa standartlarına uygun şekilde üretim yapan Çiftlik Bank'ın özenli tüketiciye ürünlerini ulaştırdığını söylüyor.

Dolandırıcılık yapan bu sahte kurumun reklamının Kanal D'de yayınlanması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o reklam:

Gündem 16 Mart 2018 12:14 Ben bile böylesini görmedim! ÇıldıracağımTitan saadet zinciri ile 16 bin kişiyi dolandırdığı için 10 yıl cezaevinde yatan Kenan Şeranoğlu, Çiftlikbank'la ilgili, '' Ben bile böylesini. Vallahi çıldıracağım ya'' dedi.

Haber: Yurdagül Sena Yıldız