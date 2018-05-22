CHP'ye şok: Sıralamayı beğenmedi istifa etti!

CHP'nin 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ferda Kudunoğlu, adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi. 4'üncü sıra adayı Ferda Kudunoğlu, listedeki sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.



Kudunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuoyuna, çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk'ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4'üncü sıra adaylığından çekiliyor ve partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ajanslar