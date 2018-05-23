CHP'ye şok: Bülent Tezcan Eren Erdem'e belgeleri verdiğini kabul etti

CHP'de ortalık karıştı...Eren Erdem belgeleri Bülent Tezcan'dan aldığını açıklamıştı. Bülent Tezcan, belgeleri verdiğini kabul ederek siyasetçi sorumluluğuyla davrandığını ve bunu gazeteciye teslim ettiğini söyledi.

24 Haziran seçimlerine günler kala CHP bölündü. Eren Erdem, milletvekili listelerine alınmayınca, bunun nedeni olduğunu söylediği CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'a savaş açtı. Bu kavgayla aynı zamanda MİT tırları tutanaklarının deşifre olma süreci de açığa çıktı.

Bugüne kadar tek sorumlunun Enis Berberoğlu olduğu, Berberoğlu'nun bu belgeleri FETÖ'den temin ettiği düşünülüyordu.

Fakat Berberoğlu gibi 'FETÖ'den aldığı belgeler' hakkında yargılanan Eren Erdem, "MİT tırları" tutanaklarını kendine Bülent Tezcan'ın verdiğini söyledi.

Tezcan'dan Eren Erdem'e cevap geldi.

"EREN ERDEM'E GAZETECİYKEN VERDİM"

Eren Erdem gazeteciyken MİT tırları tutanaklarını verdiğini açıklayan Bülent Tezcan, "Her namuslu siyasetçi, böyle bir belgeyi bulduğu zaman açıklar." dedi ve devamında şunları söyledi:

"BU İŞ BU KADAR BASİTTİR"

"Her namuslu gazeteci böyle bir belgeyi yazar ve takip eder Her namuslu siyasetçi de söylediği sözün arkasında durur Bu iş bu kadar basittir."

Kaynak: ajanslar