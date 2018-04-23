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23 Nisan 2018 15:41 | Son Güncelleme: 23 Nisan 2018 15:54

CHP’nin sözlerine Başbakan'dan çok sert tepki

Başbakan Yıldırım, CHP’li Özgür Özel’in “Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdi” şeklindeki sözlerine cevap verdi.

CHP’nin sözlerine Başbakan'dan çok sert tepki

Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Burada anamuhalefet partisinin hatibi, şahsımı hedef alarak, darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı, emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir.

O gecenini gerçeği şudur: O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara “Alçakları vurun” demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır."


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım


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