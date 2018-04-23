CHP’nin sözlerine Başbakan'dan çok sert tepki

Başbakan Yıldırım, CHP’li Özgür Özel’in “Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdi” şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:

"Burada anamuhalefet partisinin hatibi, şahsımı hedef alarak, darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı, emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir.

O gecenini gerçeği şudur: O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin başbakanı uçaklara “Alçakları vurun” demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır."

Kaynak: ajanslar