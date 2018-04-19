"CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Kur’an ezberledi Kürtçe öğrendi"

CHP eski Milletvekili ve emekli Müftü İhsan Özkes, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayına ilişkin çok ilginç bir iddia paylaştı.

CHP eski Milletvekili ve emekli Müftü İhsan Özkes, Twitter hesabından CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

Öskes, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayının İhsan Özkes olacağını belirterek "Sn. Kılıçdaroğlu’nun Ekmeleddin Bey tecrübesinden sonra kimi çevrelerin de etkisiyle bir aday hazırlığı uzun süredir mevcuttu. Hatta bu zat bu iş için Kur’an ezberledi, Kürtçe öğrendi. Şayet bu zatın adaylığı açıklanırsa projede değişiklik olmadığı anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Twitter'daki takipçilerinin 'CHP'nin adayının kim olacağı' sorusunun üzerine, İhsan Özkes "Sn. Kesici" yanıtını verdi.

Öskes'in açıklamaları şöyle:

Sn. Kılıçdaroğlu şayet seçimi kazanma iddiasında samimi ise; kendisi Cumhurbaşkanı adayı olur, kazandığında yardımcıları ve bakanları olmak üzere, şimdiki MYK üyelerini, CHP genel başkanlığı için çalışanları ve önde gelenlerinden 40 kadar kişiyi Mv. Adayı göstermez. Aksi halde...

Sn Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı için ‘CHP’de adayı parti organları belirler’ demiş. Bizzat şahitim ki önceki Cumhurbaşkanı adayı açıklandığı dakikaya kadar parti organlarından gizlendi. Adayı birileriyle Kılıçdaroğlu belirler, Mv. olacağım beklentisiyle kimse de ses çıkarmaz.

Kaynak: ajanslar