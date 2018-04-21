CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Seçimlere sayılı günler kala CHP'nin cumhurbaşkanı hala belirsiz. Kulislerde önümüzdeki hafta cuma günü açıklanacağı söylense de daha net bir isim üzerinde durulmadı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için ilk olarak parti sözcüsü Bülent Tezcan'ın Kılıçdaroğlu'nu işaret eden açıklamasının ardından, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de "en güçlü adayın" Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Erkek bugün yaptığı açıklamada, CHP'nin adayıyla ilgili son kararın Salı günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında verileceğini söyledi.

Parti içinden ilk adaylık açıklaması Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'dan gelmiş olsa da, kulislerde bu hamle Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olmak konusunda ikna etme çabası taşıyan bir hamle olarak yorumlanıyor.

Zira parti içindeki kaynakların aktardığına göre, son kongrede Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlığı kaybeden Muharrem İnce'nin de Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda Cumhurbaşkanı adayı olacağını konuşuluyor.

Erken seçimin 24 Haziran olarak belirlenmesi sonrasında CHP'nin cumhurbaşkanlığı için adayı henüz netleşmedi.

CHP'den sürpriz bir isim ise adaylık açıklaması yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Yılmaz "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde cumhurbaşkanlığına adayım" dedi.

"TAVŞAN ADAY OLUNMAZ"

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Artık kenardan aday olunmaz, tavşan aday olunmaz. Burası er meydanıdır. Bunu olabilecek insanların ortaya çıkması gerekiyor. Kimseden korkum yok, veremeyecek tek bir hesabım yok. Ben CHP önünde boynumun bükük olmasını istemiyorum. Ağlamak istemiyorum. 25 Haziran'da yeni bir yaza uyanmak istiyorum" dedi.

ALTAY: KARARI SİZDEN DUYDUM

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yılmaz'ın adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yılmaz'ın aday olma kararını sizden duydum, adayımız henüz belirlenmedi. Herhangi bir partilimiz aday adayı olabilir. Bunların sonuca bağlanacağı yer Parti Meclisi'dir" diye konuştu.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

19 Eylül 1970'de Ardahan'da doğan Yılmaz, Ardahan Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya (Daire Başkanı) daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında (Daire Başkanı olarak) görev yaptı.

ELÇİLİKLER YAPTI

Yurtdışında ise, Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde (Müsteşar olarak) görev yaptı. Musul Başkonsolosluğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Tacikistan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

CHP kurultayında PM Üyeliği'ne seçildi ve akabinde Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

101 GÜN REHİN KALDI

Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde DAEŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı.



BİR ADAY DAHA

Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, cumhurbaşkanlığına aday adayı olduğunu bildirdi.

Engin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin iki ay sonra tarihinin en önemli seçimini yapacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"16 yıldır ülkemizi tek başına yöneten iktidar partisi, Meclis çoğunluğuna rağmen ülkemizi artık yönetemez duruma düştüğünü, OHAL'den medet umarak, baskın bir seçim kararıyla itiraf etmiştir. Bizleri birbirimizden ayrıştırarak, ötekileştirerek, kamplaştırarak yıllardır oy peşinde koşan, kapalı kapılar ardında koltuk pazarlıklarıyla ittifak yapan siyaset anlayışına, kadınlarımızla, gençlerimizle, işçilerimizle, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memurlarımızla, dar gelirli vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, işsizlerimizle, emekçilerimizle, engelli bireylerimizle, kısacası toplumumuzun tüm kesimleriyle halkın ittifakını oluşturarak bir arada ve el ele sandıkta 'Dur' diyeceğiz.

Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, 'Dünle beraber gitti, cancağızım/ Ne kadar söz varsa düne ait/ Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.' İşte şimdi güzel ülkemizin vatansever evlatları olarak yeni şeyler söylememizin zamanı."

Engin, "ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkenin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla birlikte" CHP'den cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını bildirdi.

DİDEM ENGİN KİMDİR?

13 Haziran 1977'de Ankara'da doğan Didem Engin, Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Belçika Bruges'deki College of Europe'da Avrupa Birliği ve Ekonomi yüksek lisansını tamamladı. Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin kurulmasında görev aldı. 26 yaşındayken kurduğu danışmanlık şirketiyle ihracat geliştirme ve yatırım danışmanlığı hizmetleri verdi. DEİK Türk-Fransız, Türk-Çin, Türk-Hint ve Türk-Hong Kong iş konseylerinde başkan yardımcılığı, Türk-İngiliz ve Türk-Alman iş konseylerinde ise Yürütme Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

CHP eski Milletvekili ve emekli Müftü İhsan Özkes ise, Twitter hesabından CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu.

Öskes, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayının İlhan Kesici olacağını belirterek "Sn. Kılıçdaroğlu’nun Ekmeleddin Bey tecrübesinden sonra kimi çevrelerin de etkisiyle bir aday hazırlığı uzun süredir mevcuttu. Hatta bu zat bu iş için Kur’an ezberledi, Kürtçe öğrendi. Şayet bu zatın adaylığı açıklanırsa projede değişiklik olmadığı anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

İhsan Özkes, Twitter'daki takipçilerinin 'CHP'nin adayının kim olacağı' sorusuna 'İlhan Kesici' yanıtını verdi.

Özkes'in açıklamaları şöyle:

"Sn. Kılıçdaroğlu şayet seçimi kazanma iddiasında samimi ise; kendisi Cumhurbaşkanı adayı olur, kazandığında yardımcıları ve bakanları olmak üzere, şimdiki MYK üyelerini, CHP genel başkanlığı için çalışanları ve önde gelenlerinden 40 kadar kişiyi Mv. Adayı göstermez. Aksi halde...

Sn. Kılıçdaroğlu’nun Ekmeleddin Bey tecrübesinden sonra kimi çevrelerin de etkisiyle bir aday hazırlığı uzun süredir mevcuttu. Hatta bu zat bu iş için Kur’an ezberledi, Kürtçe öğrendi. Şayet bu zatın adaylığı açıklanırsa projede değişiklik olmadığı anlaşılacaktır.

Sn Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı için ‘CHP’de adayı parti organları belirler’ demiş. Bizzat şahitim ki önceki Cumhurbaşkanı adayı açıklandığı dakikaya kadar parti organlarından gizlendi. Adayı birileriyle Kılıçdaroğlu belirler, Mv. olacağım beklentisiyle kimse de ses çıkarmaz."

CHP'li eski vekil İhsan Özkes, sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımları daha sonra sildi.

İlhan Kesici kimdir?

İlhan Kesici 22 Kasım 1948 tarihinde Sivas'ın Zara ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bunun yanında İngiltere'de bulunan Bradford Üniversitesi'nde de ekonomik kalkınma altyapı projeleri ve kamu yüksek yöneticiliği alanlarında eğitim aldı. 1972-1977 yılları arasında da Devlet Demiryolları'nda proje başmühendisliği ile daire başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1977-1981'de de Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) iktisadi planlama dairesi ulaştırma-haberleşme sektörü uzmanı olarak çalıştı.

1981-1984'de de DPT'de kamu yatırımları daire başkanı oldu. Öte yandan 1987-1990'da müsteşar müşaviri, 1991-1993'de de DPT müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliği yaptı. Daha sonra siyasete atılarak 1995 yılında yapılan seçimlerde Anavatan Partisi'nden Bursa milletvekili seçildi. 22 Mayıs 2007 tarihinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Aynı yıl içerisinde yapılan seçimlerde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 28 Eylül 2010'da da partisinden istifa etti. Fakat 2015 yılında tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan İlhan Kesici, aynı sene içerisinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde yeniden İstanbul milletvekili olmuştur.

Kemal Kılıçdaroğlu seçim görüşmeleri kapsamında bir araya geldiği Muharrem İnce ile bir araya geldi.

"SOLCU, ATATÜRKÇÜ ADAY"

Bu görüşmenin ardından CHP liderinin Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'le bir araya geldiği, yarım saat süren görüşmede, seçilecek olan cumhurbaşkanı adayının "Mutlaka evrensel sol değerleri, Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerini benimsemiş sol bir aday."olması gerektiği konuşuldu.

Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'in “Gelecek İçin Biz” ve bir grup milletvekili adına yaptığı görüşmede önemli olanın "Adayın CHP içinden olması değil, bu değerleri temsil edecek biri olması." olduğu vurgulandı.

Görüşmede "Sandığa yüksek katılım için hemen seferberlik ilan edelim." fikri de benimsendi.

Bir köşe yazısında ise çok ilginçbir iddia ortaya atıldı:



"CHP, HALUK KOÇ'U ADAY YAPACAKMIŞ

CHP Parti Meclisi’nde ciddi ciddi konuşmuşlar.

“Cumhurbaşkanı adayı olarak Haluk Koç’u gösterelim” falan demişler.

Var ya...

CHP hakikaten de eğer Haluk Koç’u aday gösterirse..."

CHP hazırlıksız mı yakalandı?

CHP'li siyasetçiler 'her zaman bir seçime hazır olduklarını' ifade etse de, erken seçim kararından sonra yaşanan Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları ve parti içinden peş peşe gelen adaylık açıklamaları bu ifadeyi zayıflatıyor.

Son kararın verileceği duyurulan tarihten önce adaylığını açıklayan isimler arasında bulunan İstanbul Milletvekili Didem Aydın, Cumhurbaşkanlığı adaylığını şöyle duyuruyor:

"Partimizin hemen her kademesinde bilfiil çalışmış bir evladı olarak, Cumhurbaşkanı aday adaylığımı geleceğe ışık tutacak bir yol haritasıyla beraber siz milletvekili arkadaşlarımın, Parti Meclisi üyelerimizin, parti emekçilerimizin ve tüm halkımızın takdirlerine sunacağım."

CHP PM üyesi ve Eğitim Komisyonu Başkanı Gaye Usluer, "Adayımız yok değil, açıklanmış bir adayımız yok. Biz kapalı kapılar ardından tüm ittifak görüşmelerimizi yapıyor ve adaylarımızı değerlendiriyoruz" diyor.

CHP'nin bu şartlar altında parti içi ön seçim yapıp yapamayacağı da şu ana dek belirsizliğini koruyor.

Öyle ki muhalefet kulisinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a partililer tarafından yöneltilen ilk sorular arasında, bu durumda ön seçimin yapılıp yapılamayacağı da yer alıyordu. Altay ise son tüzük değişliğini de göz önünde bulundurarak, bu konuda YSK'nın seçim takviminin ve Parti Meclisi kararının belirleyeceği olacağını söylüyor.

Biçer ise, "Milletvekilleri sıralarının nasıl belirleneceği konusunda belki bir muamma olabilir. Biz her zaman ön seçim yapan bir partiyiz, öyle gelen milletvekilleriyiz. Fakat bu durumda belki ön seçim yapılmasına yeterli bir süre kalmayabilir" diyor.

CHP başka partilerle ittifak yapacak mı?

Kulislerde ittifak konusu da belirsizliğini koruyor. Bazı milletvekilleri tüm muhalefetin topyekün bir ittifak içinde olması gerektiğini düşünüyor.

Ancak bazı milletvekilleri ise Metropol araştırma şirketinin son seçim anketini göz önünde bulundurarak, herhangi bir partiyle kurulacak ittifakın CHP'nin oylarını düşüreceğini savunuyor.

Bu noktada CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanabilmek için, ittifaktan öte Cumhurbaşkanı yardımcıları adaylarını belirlerken stratejik davranacağı yorumları ağırlık kazanıyor.

Cumhurbaşkanı adayı parti içinden seçilse dahi, seçimin ikinci tura kalması halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylarının diğer siyasi partilerin belirlediği isimler arasından seçilebileceği fikri hakim.

Kaynak: AjansHaber