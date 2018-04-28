CHP'nin 'çıldırtacak' adayına komik benzetme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı programda, CHP'nin 'adayımızı açıklayınca Erdoğan çıldıracak' çıkışına, cevap verdi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı programda, CHP'nin 'adayımızı açıklayınca Erdoğan çıldıracak' çıkışına, sosyal medyada dolaşan ilginç bir tabirle cevap verdi. Ünal, 'çıldırtacak aday herhalde insansız cumhurbaşkanı adayı' ifadesini kullandı.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin "adayımız Erdoğan'ı çıldırtacak" açıklamasına ilişkin soruya, bir karikatüre konu olan ve sosyal medyada "caps" haline gelen ilginç bir ifadeyle cevap verdi.

"İNSANSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI"

Ünal, "bugün sosyal medyada çok güzel bir espri vardı. AK Parti'yi çıldırtacak aday İnsansız Cumhurbaşkanı Adayı. Yani Allah aşkına, şurada seçim takviminde süre kalmadı. Zamanları var da, onu koyuyorlar, onu ölçüyorlar, onu tartıyorlar. Sahiden süreç hiç iç açıcı değil. Bırakın Türkiye'yi, kendi ilişkilerini bile yönetemediklerini gösterdi bu süreç.

"BUNUN ADI ÖZGÜRLÜK DEĞİL, BUNUN ADI BECERİKSİZLİK"

Bunlar daha kendi partilerinin iç ilişkilerini yönetemiyorlar. Bakıyorsunuz, bir genel başkan yardımcısı 'ben adayım' diyor. Öbür gün bakıyorsunuz bir milletvekili 'sen aday değilsen ben adayım' diyor. Bunun adı, hiç kusura bakmasınlar, özgürlük falan değil. Bunun adı beceriksizlik, bunun adı disiplinsizlik. Bunun adı, yönetme sorunudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA