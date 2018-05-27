CHP'nin bayat vaadi, bildirgesinde 7. yılda da yer aldı: "Tatilde askerlik"

2011 yılından beri "İktidar olursam üniversite öğrencileri yaz tatilinde askerlik yapacak." diyen CHP liderinin bu favori vaadi 2018'in seçim bildirgesinde de yerini aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2011yılında askerlik süresini kademeli olarak 6 aya indireceklerini vaat etmişti ve üniversite öğrencilerinin kışları okuyup yaz tatillerinde askerlik yapabileceğini söylemişti.

2015 yılında da aynı vaatte bulunan CHP lideri bu yıl da bildirgeye en sevdiği maddeyi ekledi "Yaz tatilinde askerlik yapılabilecek."

7 YILDIR AYNI VAAT

7 yıldır aynı vaadi tekrar eden CHP lideri, yine gençler için askerlik problemini ortadan kaldıracaklarını söylediği seçim bildirgesine şu ifadeleri ekledi:

Gündem 27 Mayıs 2018 10:24 Muharrem İnce iddialı, Mengü şaşkın! CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimi ilk turda bitireceğini düşünüyor.

"Askerlik süresini kısaltacağız. Üniversite öğrencilerinin askerlik hizmetini yaz tatillerinde 3'er aylık dönemlerle tamamlamalarını sağlayacağız."

Siyaset 27 Mayıs 2018 12:45 Karamollaoğlu'nun " Sivas katliam değildi" sözlerini yalnızca bir CHP'li eleştirdi!Temel Karamollaoğlu'nun "Sivas katliam değildi." sözleri CHP'lileri kızdırdı ancak tepki sadece bir CHP'liden geldi. Akatlı, "Partim zarar görmesin diye yutkunuyorum ama kimse sabır taşı değil." dedi.

Kaynak: AA