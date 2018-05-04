CHP'nin cumhurbaşkanı adayı: Muharrem İnce
CHP, kapalı grup toplantısında oy birliği ile Muharrem İnce'nin adaylığına karar verdi.
Kaynak: AjansHaber
Kaynak: AjansHaber
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