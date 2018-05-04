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04 Mayıs 2018 09:40 | Son Güncelleme: 04 Mayıs 2018 10:27

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı: Muharrem İnce

CHP, kapalı grup toplantısında oy birliği ile Muharrem İnce'nin adaylığına karar verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı: Muharrem İnce


Kaynak: AjansHaber

Etiketler: CHPcumhurbaşkanlığıMuharrem İnce


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