Son Dakika!
01 Mayıs 2018 10:01 | Son Güncelleme: 01 Mayıs 2018 10:04

CHP'nin adayı cuma günü açıklanacak

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan yaptığı açıklamada; CHP'nin cumhurbaşkanı adayının cuma günü saat 10.00'da açıklanacağını söyledi.

CHP'nin adayı cuma günü açıklanacak

detaylar geliyor...


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: CHP


0Yorum Yap